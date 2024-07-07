"مجمع أكاديمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي" يعتزم طرح 29 % من أسهمه في نمو

تعتزم شركة مجمع أكاديمية الحقيل الطبي الرقمي التخصصي طرح 2,030,000 سهم عادي تمثل نسبة 29 % من إجمالي رأسمال الشركة وإدراجها في السوق الموازية، جاء ذلك وفقا لبيان شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية على "تداول" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 118 إلى 125 ريالا للسهم الواحد، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح للمستثمرين المؤهلين ستبدأ من اليوم الأحد وتنتهي الأربعاء المقبل، بينما تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد الأربعاء يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو وتنتهي يوم الأحد الموافق 21 من الشهر نفسه.

وسيتم طرح 203,000 سهم تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي الأسهم المطروحة من خلال عملية الطرح على الأفراد.

وأكد بيان الشركة تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين "الأفراد".

يذكر أن الشركة حصلت على موافقة السوق في نهاية ديسمبر 2023 على إدراج أسهمها في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية في مارس 2024.