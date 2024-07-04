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  • طرح أرامكو الثانوي يدفع الأجانب لتسجيل رابع أكبر صافي مشتريات في "تاسي"

طرح أرامكو الثانوي يدفع الأجانب لتسجيل رابع أكبر صافي مشتريات في "تاسي"

طرح أرامكو الثانوي يدفع الأجانب لتسجيل رابع أكبر صافي مشتريات في "تاسي"
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 4 يوليو 2024 11:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 4 يوليو 2024 11:42 صباحا

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