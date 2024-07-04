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  • "بن داود" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "المجموعة الاقليمية" لافتتاح 8 فروع في قطر

"بن داود" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "المجموعة الاقليمية" لافتتاح 8 فروع في قطر

"بن داود" توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "المجموعة الاقليمية" لافتتاح 8 فروع في قطر
«الاقتصادية» من الرياض
  • الخميس 4 يوليو 2024 8:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 4 يوليو 2024 8:33 صباحا

وقعت شركة بن داود القابضة مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المجموعة الإقليمية في قطر لمنحها أحقية الامتياز التجاري لافتتاح 8 فروع للعلامة التجارية "بن داود" في قطر.
وأكدت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم أن الخطوة الجديدة تتوافق مع رؤيتها الاستراتيجية بالتوسع الجغرافي لأنشطتها فى منطقة الخليج العربي.
تبلغ مدة مذكرة التفاهم    12 شهرا.
ويتوقع أن يظهر الأثر الإيجابى على نتائج الشركة المالية بعد توقيع الاتفاقية النهائية.

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