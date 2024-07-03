النفط يرتفع 1 % بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % اليوم بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، لكن التعاملات المحدودة قبل عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة ومخاوف من زيادة المخزونات العالمية حدتا من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام 1.10 دولار، بنسبة 1.3 % ، إلى 87.34 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار، بنسبة 1.3 % لتبلغ عند التسوية 83.88 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام 12.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يزيد عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 680 ألفا.

وأدى الانقطاع المحتمل للإمدادات بسبب الإعصار بيريل إلى إبقاء الأسعار مرتفعة، لكن تراجعت المخاوف بعد أن قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن تضعف العاصفة بحلول الوقت الذي تدخل فيه خليج المكسيك هذا الأسبوع.

وأظهر مسح أن نشاط الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في يونيو، وأن ثقة الأعمال بلغت أدنى مستوى لها في أربع سنوات بسبب تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة. كما تباطأ نمو الأعمال في منطقة اليورو بحدة خلال الشهر الماضي.