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الرأي
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إنفوجرافيك
كيف تتنوع استثمارات الصندوق السيادي السعودي؟
كيف تتنوع استثمارات الصندوق السيادي السعودي؟
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الثلاثاء 2 يوليو 2024 9:00 مساء
حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 8:58 مساء
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