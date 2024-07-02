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كيف تتنوع استثمارات الصندوق السيادي السعودي؟

كيف تتنوع استثمارات الصندوق السيادي السعودي؟
  • الثلاثاء 2 يوليو 2024 9:00 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 8:58 مساء

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