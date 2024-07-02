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الرأي
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إنفوجرافيك
من أين جاءت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة؟
من أين جاءت إيرادات صندوق الاستثمارات العامة؟
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الثلاثاء 2 يوليو 2024 8:45 مساء
حدثت فى الثلاثاء 2 يوليو 2024 8:55 مساء
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