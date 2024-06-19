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الصندوق السيادي السعودي يجني 58.8 مليار ريال

الصندوق السيادي السعودي يجني 58.8 مليار ريال
  • الاربعاء 19 يونيو 2024 8:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 19 يونيو 2024 8:42 مساء

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