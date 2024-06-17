ضخ 3 مليارات لتر من المياه العذبة خلال 3 أيام في المشاعر المقدسة

ضخت الهيئة السعودية للمياه، أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار خطتها التشغيلية لتأمين الإمداد من كافة مكونات المنظومة التشغيلية في الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وكافة المستفيدين في موسم الحج.

وتمكنت مكونات المنظومة من خلال تضافر الجهود، ووفق الخطط والاستعدادات المعدة مسبقاً، من تحقيق الإنجاز الاستثنائي، حيث استطاعت كلٌ من "تحلية المياه" الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى مستويات قياسية، فيما قامت شركة نقل وتقنيات المياه بإمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتواصل منظومة المياه تسخير قدراتها وإمكاناتها وجهودها كافة لخدمة ضيوف الرحمن والعاملين في الحج إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ببذل كل الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل طمأنينة ويسر.

4100 فحص مخبري يوميا

وتواصل شركة المياه الوطنية إجراء فحوصاتها المخبرية بشكل مستمر لضمان جودة المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية القياسية لمياه الشرب، وتُضاعف الشركة الأعمال التي تعتبر جزء مهماً من منظومتها التشغيلية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، خلال موسم الحج .

وكشفت الشركة أن خطتها التشغيلية في موسم الحج، تتمحور في تنفيذ عدة جوانب لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومنها ضمان جودة المياه المقدمة حيث تقوم الفرق الميدانية بجمع العينات من المصادر الرئيسية لمياه الشرب والخزانات التشغيلية وخزانات الخزن الإستراتيجي وكذلك شبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة خلال موسم الحج على مدار ٢٤ ساعة.

وأكدت الشركة أنها عملت على تجهيز المختبر المركزي في مكة المكرمة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن هناك مختبرات ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة تجري الفحوصات المخبرية على العينات التي تجمعها الفرق الميدانية من مصادر المياه الرئيسة، والخزانات التشغيلية والاستراتيجية، وشبكات المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حرصًا من الشركة على جودة المياه، مؤكدةً أن فريق عملها يضم كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة تقوم بإجراء أكثر من (4100) فحص مخبري يوميًا خلال موسم الحج.