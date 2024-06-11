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  • هجمات البحر الأحمر ترفع شحنات النفط والوقود حول إفريقيا 47 %

هجمات البحر الأحمر ترفع شحنات النفط والوقود حول إفريقيا 47 %

هجمات البحر الأحمر ترفع شحنات النفط والوقود حول إفريقيا 47 %
هيوستن : رويترز
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 8:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 9:44 مساء

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن شحنات النفط الخام والوقود العالمية التي تسلك طريق رأس الرجاء الصالح بين آسيا والشرق الأوسط والغرب ارتفعت 47% منذ بدء الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
ولجأت السفن لاتخاذ ذلك الطريق رغم طول مسافته لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن. وكان يمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس المصرية نحو 12% من إجمالي حركة الشحن العالمية في السابق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن بيانات تتبع السفن من "فورتكسا" أظهرت أن نحو 8.7 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة سلكت الطريق المار بجنوب القارة الإفريقية يوميا خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024، ارتفاعا من 5.9 مليون في المتوسط خلال 2023.
وأضافت الإدارة أن شحنات المنتجات النفطية شكلت معظم الزيادة.
وأرسلت عدة دول مزيدا من النفط الخام إلى أوروبا عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يمثل 15% من إجمالي الزيادة.
وزادت شركات التكرير في آسيا والشرق الأوسط صادراتها من المنتجات المكررة إلى أوروبا وحولت مسار شحناتها لتسلك جنوب القارة الإفريقية، وهو ما يمثل 29% من حجم الزيادة.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن الولايات المتحدة تلقت النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط وآسيا، وأرسلت مزيدا من المنتجات إلى آسيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن حجم التجارة الأمريكية ارتفع في المجمل بنحو الثلث أو ما يزيد قليلا على 600 ألف برميل يوميا عبر هذا الطريق.

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