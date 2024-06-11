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تركيا تدرس فرض ضريبة على تعاملات البورصة للحد من عجز الميزانية

تركيا تدرس فرض ضريبة على تعاملات البورصة للحد من عجز الميزانية
بلومبرغ
  • الثلاثاء 11 يونيو 2024 9:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:58 صباحا

تدرس تركيا فرض ضريبة تراوح بين 0.0001 و 0.0002% على تعاملات بورصة الأوراق المالية.

وقال جودت يلمظ نائب رئيس الجمهورية التركي، إن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب دخل على أرباح المتعاملين في البورصة أو العملات الرقمية.

وجاءت تصريحات يلمظ بعد أيام من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن بلاده لا تعتزم فرض ضرائب على أرباح الأسهم والعملات المشفرة.

وقال شيمشك إن الحكومة تدرس فرض ضريبة تداول محدودة للغاية دون توضيح حجمها المحتمل، مضيفا "هدفنا عدم ترك أي مجال بدون ضريبة من أجل تحقيق العدالة والفعالية في فرض الضرائب".

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت إن تركيا تدرس فرض ضريبة على أرباح الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية كجزء من إجراءات التشديد المالي الرامية إلى الحد من عجز الميزانية، يذكر أن تركيا خفضت ضريبة أرباح الأسهم من 10 إلى 0 % في 2008.

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