الإقراض المصرفي في اليابان ينمو 3 % خلال مايو الماضي

نمت قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال مايو الماضي 3 % على أساس سنوي إلى 620 تريليون ين (3.9 تريليون دولار)، في حين كان محللون يتوقعون نموا بـ 3.1 % بعد نموه 3.1 % أيضا في أبريل الماضي، وذلك وفقا لبيانات بنك اليابان المركزي

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال مايو الماضي 3.4 % إلى 543 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار 0.3 % إلى 77 تريليون ين، وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان 21.2 % إلى 4.5 تريليون ين بعد زيادته 24.3 % خلال أبريل.