النفط يرتفع بفضل توقعات خفض الفائدة وقرار أوبك+ يحد من المكاسب

مدد النفط مكاسبه من الجلسة الماضية اليوم الخميس وسط توقعات متزايدة بأن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، لكن حد من المكاسب ارتفاع المخزونات الأمريكية وخطة أوبك+ لزيادة الإمدادات.

وبحلول الساعة (03:30) بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.40 % إلى 78.72 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.55 % إلى 74.48 دولار.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقا لاستطلاع لرويترز في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو، ليعوض التأثير السلبي الناتج عن أنباء الإمدادات، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الاقتراض ما قد يحفز النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.

ومع ذلك، فإن مسار سعر الفائدة الأمريكية ليس مؤكدا مع عودة نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، الذي يمثل الأغلبية العظمى من الناتج الاقتصادي للبلاد، إلى النمو في مايو بعد انكماشه في الشهر السابق. وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف مبررات خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال خاما القياس يتجهان صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4 % حتى اليوم الخميس، تأثرا بأحدث قرار حول الإمدادات من أوبك+ حيث اتفقت المجموعة يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا من 8 أعضاء ابتداء من أكتوبر.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء أن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو. وجاءت هذه الخطوة وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام قفزت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقارنة مع تقديرات المحللين بتراجع 2.3 مليون برميل.