قيمة "إنفيديا" السوقية تصل إلى 3 تريليون دولار لأول مرة

بلغت القيمة السوقية لأسهم إنفيديا شركة صناعة الرقائق الإلكترونية ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء بعد أن استفادت شركة صناعة الرقائق من السباق بين شركات وول ستريت العملاقة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتخصصة في المرة السابقة 4.75 في المائة.

وبلغ سهم إنفيديا مستوى غير مسبوق خلال اليوم عند 1219.93 دولار، مما منحه الشركة قيمة سوقية بلغت ثلاثة تريليونات دولار.

وتبرز "إنفيديا" عملاقة أشباه الموصلات عن أقرانها من شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تعد منتجاتها جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ويعمل الأشخاص ويلعبون ويتواصلون من خلال أجهزة أيفون وآيباد وماك بوك، ويبحثون باستخدام جوجل ويتسوقون من أمازون.

في المقابل، إنفيديا ليست اسما مألوفا بين الأشخاص الذين لا يتابعون قطاع التكنولوجيا أو سوق الأوراق المالية، وباستثناء لاعبي ألعاب الفيديو وهواة الكمبيوتر، فإن منتجاتها لا تمس الحياة اليومية بالطريقة نفسها التي تمس بها الشركات الكبرى الأخرى، لذلك تفتقر إلى الميزة الثقافية.

وبحسب موقع بزنس إنسايدر، احتلت إنفيديا المرتبة الـ 117 في تصنيف شركة براند فاينانس السنوي للعلامات التجارية العالمية في 2023، وقفزت إلى المرتبة الـ 30 هذا العام، لكنها لا تزال متأخرة عن أمثال" أليانز" و"يونايتد هيلث كير"، بينما احتلت أبل ومايكروسوفت وجوجل وأمازون المراكز الأربعة الأولى.

قد تكون رقائق معالجة الرسومات من إنفيديا مختصة بين المستهلكين، ولكن هناك طلبا كبيرا عليها من شركات مثل "ميتا"، ونتيجة لذلك، ارتفعت إيرادات إنفيديا أكثر من الضعف لتصل إلى 61 مليار دولار العام الماضي، ما أدى إلى زيادة صافي الدخل نحو سبعة أضعاف ليصل إلى 30 مليار دولار.

على سبيل المقارنة، بلغت مبيعات أبل 383 مليار دولار وأرباحها 97 مليار دولار السنة المالية الماضية، لكنها تنمو نموا أبطأ بكثير.