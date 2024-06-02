ريال مدريد ينتظر قدوم مبابي "المجاني" رسميا ليكمل احتفالاته

أنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلا لأوروبا للمرة الـ15، موسما ناجحا آخر، بعد إحرازه بطولة إسبانيا أيضا الشهر الماضي لكن احتفالات أنصاره ستستمر مع اقتراب موعد الإعلان عن صفقة انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.

فمنذ أن أعلن النجم الفرنسي رحيله عن باريس سان جيرمان في 10 مايو، تتجه كل الأنظار نحو العاصمة الإسبانية، الوجهة الطبيعية لقائد فرنسا. ولم يخف المهاجم البالغ من العمر 25 عاما حبه لريال مدريد الذي تزين ملصقاته جدران غرفة نومه في طفولته، ولم يتردد النادي الملكي في التواصل مع اللاعب على مدى السنتين الأخيرتين لا سيما من قبل رئيس النادي فلورنتينو بيريس مباشرة الذي جعل من التعاقد مع مبابي أولوية لفريقه.

لطالما أعرب مبابي عن رغبته في أن يترك بصمة في تاريخ اللعبة ولا شك بأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الاثنين أو الثلاثاء كما أكد مصدر موثوق في نادي العاصمة الإسبانية سيساعده في تحقيق هذا الهدف.

بطبيعة الحال، كان اهتمام ريال مدريد الأكبر هو التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا في الأيام الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن صفقة مبابي، لكن بعد الفوز على بوروسيا دورتموند 2-0 السبت على ملعب ويمبلي في لندن، أصبحت الأمور ممهدة للإعلان رسميا عن ضم مبابي.

وقال مبابي، الأربعاء خلال مقابلة مع "سي إن إن" : "الجميع يعلم أن الأمر سينتهي قريبا وسنرى ما سيحدث"، إذ بات ريال مدريد صاحب 15 لقبا في المسابقة الأوروبية الأعرق، وبطل إسبانيا 36 مرة على أهبة الاستعداد لاستقباله في مدريد، حتى أن بعض أنصار الفريق شوهد وهو يرتدي قميص فريقه وعليه اسم مبابي خلال الاحتفالات بلقب لا ليغا في 12 مايو الماضي.

الاطفال يقولون الحقيقة

من جانبه، أثار عمدة المدينة خوسيه لويس مارتينيس ألميدا فرحة خلال حفل البروتوكول في قاعة المدينة من خلال قيامه بذكر اسم مبابي بطريقة مازحة، وقال "أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريس على كل العمل الرياضي الذي قام به، سانتياغو برنابيو الجديد (ملعب النادي). ثم إني سمعت الأطفال هنا يقولون له +مبابي، مبابي، مبابي+، والأطفال يقولون الحقيقة دائما".

وبحسب الصحافة الإسبانية فإن الخطوط العريضة للعقد محددة بالفعل سيحصل بموجبها مبابي على أحد أعلى الرواتب في تاريخ النادي، بمبلغ 35 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أعلى بقليل من النجمين الحاليين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، لكن يبقى هذا الراتب بعيدا جدا عما كان يتقاضاه مع سان جيرمان المقدر بـ70 مليون يورو باستثناء العلاوات، وسيكون انتقاله المجاني مصحوبا بمكافأة توقيع 100 مليون يورو وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

ووافق ريال مدريد الذي عادة ما يكون حذرا جدا بشأن هذا الجانب، على استثناء هذا اللاعب الاستثنائي والابتعاد عن تقاليده، وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن توزيع 80 % مقابل 20 % لصالح المهاجم الفرنسي. أما بالنسبة إلى زملائه في الفريق في المستقبل، فقد بادر بيلينغهام إلى الإشادة به بعد نهائي دوري الأبطال بقوله "أنا لا أختار أعضاء الفريق وبالتأكيد لا أقوم بإجراء الانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب! من لا يريد اللعب مع لاعب رائع مثله؟".