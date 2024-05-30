لجنة الإفلاس تعلن افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة ألعاب الحسين

أعلنت لجنة الإفلاس اليوم رفض الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض افتتاح إجراء التصفية لشركة ألعاب الحسين في قرر أصدرته المحكمة بتاريخ 1445/10/22، فيما وافقت لجنة الإفلاس على افتتاح إجراء التصفية الإدارية للشركة.

ودعت لجنة الإفلاس في بيان لها الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإعلان، وذلك باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني للجنة.

يشار إلى أن ألعاب الحسين بدأت نشاطها المتمثل ببيع ألعاب الأطفال في عام 1406، وبحسب موقعها فإن لديها 28 فرعا، 19 فرع منها في الرياض، و 3 بالدمام، و 4 في جدة، وفرعين بالإحساء.