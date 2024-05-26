تحديد نهائي كأس الملك و15 مليون ريال بين الهلال والنصر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقام الجمعة المقبل، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين في السعودية، وقال: " تجسد هذه الرعاية، الدعم اللامحدود من قيادة وطننا للقطاع الرياضي، الذي يسير وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030، بما تحمله من تمكين للشباب والشابات، وتعزيزا لحضور السعودية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي".

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين في السعودية، وقال: " تجسد هذه الرعاية، الدعم اللامحدود من قيادة وطننا للقطاع الرياضي، الذي يسير وفق مرتكزات رؤية السعودية 2030، بما تحمله من تمكين للشباب والشابات، وتعزيزا لحضور السعودية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي".

وأضاف: "الرعاية الكريمة من القيادة تعد تكريما للرياضة والرياضيين، وتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، ما أسهم في تحقيق قفزات متوالية خلال المرحلة الماضية، وجعل السعودية محط أنظار العالم، ومركزا للرياضيين، إذ استضافت أكثر من 100 فعالية عالمية من عام 2018، حضرها أكثر من 2.6 مليون زائر، إلى جانب الاستمرار في استضافة أكثر من 30 فعالية حتى نهاية عام 2024".

وهنأ وزير الرياضة كلا من فريقي الهلال والنصر، على وصولهما للمباراة النهائية على الكأس الغالية، متمنيا لهما التوفيق وتقديم مستوى متميز، يعكس تطور كرة القدم السعودية.

وحصل كل فريق تأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين على 75 ألف ريال بمجموع (2.4 مليون ريال)، فيما حصل كل فريق تأهل إلى دور الـ16 على 125 ألف ريال بمجموع (مليوني ريال)، وحصدت الفرق التي تأهلت لدور الـ8 على 200 ألف ريال بمجموع (1.6 مليون ريال) بينما حصلت الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي على 400 ألف ريال، في حين سيحصل البطل على الكأس و 10 ملايين ريال فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 5 ملايين ريال.