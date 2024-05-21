أسعار النفط تهبط صوب أدنى مستوياتها في 3 أشهر وسط إشارات ضعف

واصلت أسعار النفط الهبوط اليوم لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر إذ أظهرت مؤشرات السوق الرئيسية علامات على الضعف. ومع ذلك، ظلت أسعار العقود الآجلة تتحرك في نطاقات ضيقة في ظل ترقب المتداولين المحفز التالي للسوق.

هبطت أسعار عقود مزيج برنت الآجلة لأقرب شهر لتتم تسويتها دون مستوى 83 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار تحركت في نطاق ضيق قدره 5 دولارات هذا الشهر، وفقا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

قال محللو "آر بي سي كابيتال ماركتس"، بمن فيهم هيليما كروفت، في مذكرة: "إن الافتقار إلى مواضيع رئيسية تؤثر على السوق لفترة تفوق الـ3 أشهر يدفعنا إلى التوقع باستمرار التقلبات السعرية في نطاقات محدودة".

الأسواق تترقب اجتماع "أوبك+"

تقلص الفارق الفوري لمزيج برنت إلى ما يصل إلى 10 سنتات للبرميل –وهو أصغر علاوة لعقود الشهر التالي منذ يناير– مما يشير إلى أن العرض يفوق الطلب. بالإضافة إلى ذلك، تحول مؤشر مزيج برنت المؤرخ نسبةً لعقود الخام الآجلة إلى السالب، وهي علامة على الضعف في سوق النفط الفعلية.

صعدت أسعار عقود مزيج برنت الآجلة بنحو 7% هذا العام، بدعم من تخفيضات "أوبك+" للإمدادات، على الرغم من تراجع الأسعار منذ منتصف أبريل. وانخفضت تقلبات أسعار الخام إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

يحوّل التجار اهتمامهم الآن إلى اجتماع مجموعة المنتجين (أوبك+) المرتقب في الأول من يونيو، وسط توقعات بتمديد القيود الحالية. وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات الجيوسياسية، مع مواصلة هجمات الطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية، وهجوم آخر للحوثيين على ناقلة في منطقة البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أميركا تبيع احتياطي البنزين

وفي الولايات المتحدة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء عن اعتزامها بيع مليون برميل من احتياطي البنزين، مما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار عقود البنزين الآجلة إلى أدنى مستوياتها على مدار الجلسة عند 2.49 دولار للغالون.

في حين يأتي البيع محاولةً لخفض أسعار البنزين خلال موسم القيادة الصيفي، قال المحللون إن مليون برميل من غير المرجح أن يحدث فرقاً كبيراً في منطقة الساحل الشرقي التي استهلكت أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من البنزين في يونيو الماضي.