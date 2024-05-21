ولي العهد‬⁩ يؤكد استمرار السعودية في إمداد اليابان بالنفط الخام

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اتصال مرئي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، التزام السعودية بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيرا إلى رغبة السعودية في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة.

وجرى خلال الاتصال المرئي استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الطرفان المساعي المبذولة تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

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وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للسعودية على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان متطلعا لمواصلة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمي ودعم سلاسل الأمداد العالمية للطاقة النظيفة.

وأشار كيشيدا عن أمله في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من السعودية إلى اليابان في مجالات البناء ونقل الطاقة واستخدام الهيدروجين والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والصحة والطب والغذاء والزراعة وغيرها من القطاعات التي ستؤدي إلى خلق فرص تجارية.

كما تم بحث التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري في الطاقة، والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.

ونوه ولي العهد السعودي، بالتبادل التجاري ونموه خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، والتطلع إلى التعامل مع الشركات اليابانية في عدد من المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً إلى أن اليابان تعد أكبر وجهة استثمارية للسعودية.

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