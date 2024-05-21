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اتفاقية لدعم رواد الأعمال من خلال حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اتفاقية لدعم رواد الأعمال من خلال حلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
واس : الرياض
  • الثلاثاء 21 مايو 2024 9:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 21 مايو 2024 9:18 مساء

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال فعاليات أسبوع التمويل اليوم، اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية للانضمام لمنتج رواد الأعمال التمويلي لدى البنك؛ وذلك بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم جميع الحلول والتسهيلات التمويلية لنمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.

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وتضمنت الاتفاقية دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال تقديم برامج وحلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تعزيز مشاريعهم الريادية ونموها، حيث ستعمل "منشآت" على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية، وتمكين رواد الأعمال المستفيدين من "منتج رواد الأعمال" لدى البنك، وذلك من خلال مراكز الدعم في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، كما سيعمل بنك التنمية بدوره على معالجة طلبات الإقراض المقدمة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وغيرها من الأعمال التي اتفق عليها الطرفان.
وتستمر فعاليات أسبوع التمويل بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب.

أسبوع للتمويل في السعودية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وتوسيع مشاريعها

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