"منشآت" تنظم أسبوع التمويل بمشاركة 43 جهة حكومية وتمويلية

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غدا فعاليات "أسبوع التمويل" بالتعاون مع البنوك السعودية خلال الفترة من 19 -23 مايو، وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

ويسلط "أسبوع التمويل" الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التمويلية التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزز نمو مشاريعهم وتوسعها، كما يستضيف في مجالس دعم المنشآت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، الذين سيناقشون أبرز التحديات التي تواجه المنشآت في الحصول على التمويل المناسب وأبرز المنتجات التمويلية الحديثة في القطاع.

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وتتضمن فعاليات الأسبوع حضور أكثر من 43 جهة حكومية وتمويلية لعرض خدماتهم ومبادراتهم ومنتجاتهم التمويلية أمام أصحاب الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض الحصرية خلال الأسبوع.

وسيشهد أسبوع التمويل توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت وعدد من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة، بهدف عقد برامج تمويلية وتوعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجهها دعماً لتوسعها ونمو أعمالها.

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