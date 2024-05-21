مطارات الدمام توقع اتفاقية مع مطارات عمان لشراء المعدات وتبادل الخبرات

قال أيمن الحوسني الرئيس التنفيذي لمطارات عمان لـ "الاقتصادية" إن شركة مطارات عمان وقعت اتفاقية تعاون مع مطارات الدمام لتقديم دورات تدريبية متخصصة بهدف تطوير أداء الكادر البشري للارتقاء بالخدمات في القطاع، وشراء المعدات وتبادل الخبرات، مبينا أن مثل هذه الاتفاقية تأتي بمثابة الدعم الكبير للطرفين.

وأضاف الحوسني لـ "الاقتصادية" على هامش منتدى مستقبل الطيران 2024 أن المعرض يضم الكثير من المشاريع والخبراء المتحدثين في قطاع الطيران، مما يساهم في إثراء فعاليات المنتدى، مشيرا إلى أن اليوم الأول من المنتدى شهد التوقيع والاعلان عن مشاريع في المملكة، مما يشكل زخما كبيرا في هذا الجانب.

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وأوضح الحوسني أن الدول الآن تعول كثيرا على قطاع الطيران ليكون رافدا لها ومساهما في الناتج الإجمالي، مؤكدا أن المنطقة بشكل عام تنمو في هذا القطاع، وبالتالي سنرى التزايد الواضح في عدد الرحلات الجوية لشركات القطاع وأيضا زيادة عدد اسطولها، قاطعا أن هذا التوسع سيعود بالفائدة للمنطقة.

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