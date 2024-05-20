4.8 مليون ريال قيمة ساعة رونالدو في ليلة تتويج بطل «حلبة النار»

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر لكرة القدم خلال "نزال حلبة النار" الذي جرى على حلبة "المملكة أرينا" وتوج فيه الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بطلا للعالم للوزن الثقيل عقب إطاحته بخصمة البريطاني تايسون فيوري، يرتدي ساعة قيمتها أكثر من 4.8 مليون ريال.

وارتدى قائد المنتخب البرتغالي قطعة فريدة من ماركة فرانك مولر جنيف، وهي عبارة عن توربيون يقدر سعره بـ 1.2 مليون يورو.

رونالدو يضع قميص النصر السعودي بين كبار أندية العالم

وذكرت وسائل إعلام تابعت الحدث الأضخم في الملاكمة أن ساعة "الدون" تعد تحفة فنية حقيقية في صناعة الساعات، مرصعة بالكامل بالألماس والياقوت الباغيت، وذلك باستخدام تقنية معقدة تسمى "الترصيع الغامض"، وقالت "تسمح هذه الطريقة، المعروفة أيضا باسم التركيب غير المرئي بترصيع الأحجار الكريمة دون أي دعم مرئي، ما يخلق تأثيرا لا مثيل له من الغموض والنقاء".

وأضافت "بينما كان فيوري وأوسيك يتواجهان في الحلبة، تألق رونالدو في المدرجات، مؤكدا مرة أخرى مكانته كرمز ليس فقط في عالم الرياضة، ولكن أيضا في عالم الموضة والرفاهية".

أوسيك يهزم فيوري بالنقاط محرزا أول لقب عالمي موحد للوزن الثقيل في ربع قرن