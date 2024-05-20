هيمنة مانشستر سيتي صُنعت منذ 2008 .. ضخ ملياري دولار وجلب «آلة الفوز»

هيمنة فريق مانشستر سيتي لكرة القدم على الدوري الإنجليزي بتحقيق 10 ألقاب "6 منها خلال 7 أعوام"، لم تكن وليدة اللحظة، فقد بدأت بضخ أموال ضخمة منذ 2008، ما أسهم في جذب أفضل اللاعبين إلى ملعب الاتحاد بتكلفة تبلغ نحو ملياري دولار، إلى جانب جلب أعظم مدرب في جيله الإسباني بيب جوارديولا.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن سيتي ليس وحده القادر على الإنفاق الكبير، كما أن منافسيه في الدوري الإنجليزي هم من بين أغنى الأندية في العالم، حيث يحاول مانشستر يونايتد أن يواكب الأول، حيث أنفق ما يقدر بنحو مليار و500 مليون دولار منذ وصول جوارديولا إلى إنجلترا في 2016، فيما حقق ليفربول أرقاما قياسية جديدة في انتقالات المدافع فيرجيل فان ديك، والحارس المرمى أليسون.

كما أن تشيلسي أنفق نحو مليار دولار خلال الموسمين الماضيين منذ أن اشتراه المستثمر الأمريكي تود بوهلي وكليرليك كابيتال، وقبل ذلك، كان يموله الروسي رومان أبراموفيتش، في حين تمكن أرسنال من التعاقد مع ديكلان رايس مقابل رسوم انتقال بريطانية آنذاك بلغت نحو 138 مليون دولار في الصيف الماضي.

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ويعد يونايتد وتشيلسي مثالين على ما يمكن أن يحدث عندما لا يتم إنفاق الأموال جيدا، حيث يقوم كلا الفريقين بتجميع فرق باهظة الثمن بيد أن الأداء ظهر ضعيفا. لقد مر الآن 11 عاما منذ أن فاز يونايتد باللقب لآخر مرة في 2013، وفي ذلك الوقت، غاب يونايتد مرارا وتكرارا عن التأهل لدوري أبطال أوروبا - بما في ذلك هذا الموسم - ولم يكن على بعد أكثر من 12 نقطة من البطل.

واستغرق أرسنال وقتا لإعادة التنظيم بعد المدرب الفرنسي أرسين فينجر، في حين يواجه ليفربول مستقبلا غامضا دون مدربه الألماني يورجن كلوب الذي حزم حقائب الرحيل.

في الجهة المقابلة، يملك مانشستر سيتي اللاعبين والمال والمديرين التنفيذيين لمنحه أفضل فرصة للاستمرار كونها آلة الفوز، فإن جوارديولا الذي يمتد عقده إلى الموسم المقبل، هو العامل العاشر، حيث قال "الحقيقة هي أنني أقرب إلى الرحيل من البقاء، لقد مرت 8 أعوام وستكون 9 أعوام، شعوري الآن هو أنني أريد البقاء الموسم المقبل، في حين أن السيتي هو أول فريق إنجليزي يفوز بأربعة ألقاب في دوري الدرجة الأولى، فإنه بالتأكيد ليس الأول الذي يتمتع بفترة طويلة من النجاح".

وسيطر ليفربول في الفترة من 1973 إلى 1990، وفاز بـ 11 لقبا وأربع كؤوس أوروبية ومجموعة من الجوائز الأخرى، كما سيطر يونايتد على حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة فيرجسون، حيث حصل على 13 لقبا في الفترة من 93 إلى 2013، كما قاد النادي إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا وأصبح أول فريق يفوز بثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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