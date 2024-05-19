مانشستر سيتي بطلا للدوري الأغلى في العالم ويدخل التاريخ الإنجليزي

دوَّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا، بفوزه على ضيفه وست هام 3 / 1 في المرحلة الـ38 والأخيرة، منهيا الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

ودخل سيتي الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليار يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، مباراته الأخيرة، وهو في الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال بعد فوزه بمباراته المؤجلة مع توتنهام 2 / 0، وخروجه منتصرا أمام وست هام، جعل فوز "المدفعجية" على ضيفهم إيفرتون 2 / 1 غير كاف لمنح النادي اللندني لقبه الأول منذ 2004، حيث حسم الصراع، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة الـ10 في تاريخه، والـ6 خلال المواسم الـ7 الأخيرة.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يتوج بالدوري الإنجليزي في 4 مواسم متتالية منذ انطلاق البطولة قبل 136 عاما.

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وصُنع هدفان مبكران رائعان سجلهما أفضل لاعب في الدوري فيل فودن أجواء احتفالية تحت أشعة الشمس في استاد الاتحاد، قبل ركلة خلفية مذهلة من الغاني محمد قدوس قبل نهاية الشوط الأول أعادت وست هام للمباراة مؤقتا.

لكن رودري حسم الفوز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 59 من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريق المدرب بيب جوارديولا اللقب السادس في 7 أعوام.

وفي خضم الاحتفالات بتحقيق لقب الدوري الذي يعد الأغلى في العالم بقيمة سوقية بلغت 11 مليار يورو، رقص المشجعون في مقاعدهم وهم يرددون بصوت عال "الأبطال مرة أخرى" و"هل تشاهد أرسنال؟".

من جانبه، حقق أرسنال فوزا شرفيا 2 / 1 على ضيفه إيفرتون، على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

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