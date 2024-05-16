سيتي يعمق جذوره في مانشستر بـ «القميص 0161»

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن قميصه الجديد لموسم 2024 ـ 2025، حيث يتميز قميص مانشستر باللون الأزرق السماوي ويحمل من الداخل رقم "0161" إشارة إلى جذور النادي في مدينة مانشستر.

بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم، فإن الرقم ليس مجرد رمز هاتفي، ستراه مكتوبا على أعمدة الإنارة، ومطبوعا على القمصان أو حتى يستخدمه الأشخاص على شكل وشم، إنها مفاهيم لما يعنيه أن تكون من مانشستر، إحساس بالموقع، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.

وصمم القميص المستنسخ للمشجعين ليماثل مظهر القميص الذي يرتديه اللاعبون خلال المباريات، مع تقنية خاصة لسيل للتحكم في العرق تم تصميمها للحفاظ على جفاف وراحة الجماهير في المدرجات، حتى في أكثر أيام المباريات توترا.

واعتمد قميص "بوما" على تقنية إعادة تدوير النسيج بنسبة 95 %، وفقا لأحدث صيحات الموضة. وحصلت لايا أليكساندري، وأوسكار بوب، وكيفين دي بروين، وروبن دياز، وإيديرسون، وفيل فودين، وإيرلينج هالاند، وجاك جريليش، وأليكس جرينوود، وإسما مورجان على فرصة لارتداء القميص قبل إطلاقه رسميا.

وكان مانشستر سيتي الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليار يورو وفقا بيانات "ترانسفير ماركت"، قد أحكم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي قبل مرحلة واحدة ومفصلية لنهاية الموسم، واقترب من حسم لقب أغلى دوريات العالم، إثر فوزه على توتنهام 2 / 0 في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ34.

ويتصدر الدوري الإنجليزي قائمة أغلى الدوريات في العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 11.1 مليار يورو، تلاه الإسباني بـ5 مليارات دولار، ثم الإيطالي بـ4.8 مليار، الألماني بـ4.5 مليار، والفرنسي بـ3.7 مليار.