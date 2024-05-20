إندونيسيا الغنية بالنيكل تقترح على إيلون ماسك بناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية

قال كبير مسؤولي الاستثمار في إندونيسيا اليوم إن الحكومة اقترحت على أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في الدولة الغنية بالنيكل. وتحدث المسؤول بعد أن التقى ماسك بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء حضوره مؤتمرا للمياه في جزيرة بالي.

وأوضح لوهوت بينسار بانجايتان، منسق الشؤون البحرية والاستثمار، للصحافيين: "لقد قدمنا عرضًا، هل من الممكن بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية هنا. وقال إنه سينظر في ذلك".

وتحرص إندونيسيا على بناء صناعات لاستغلال الموارد الطبيعية الغنية، والتي تشمل أكبر احتياطي للنيكل في العالم. النيكل مادة مهمة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

كان الملياردير رئيس شركتي تسلا و سبيس إكس ومالك منصة التواصل الاجتماعي X يزور جزيرة المنتجع الإندونيسية لإطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستار لينك هناك.

وتحدث أيضا إلى المسؤولين والخبراء الذين حضروا المؤتمر حول تحديات المياه العالمية، قائلاً إنه يعتقد أن تحلية المياه يمكن أن تحل مشكلة نقص المياه إذا تم توفير ما يكفي من الطاقة.

توفر إندونيسيا 40% من النيكل في العالم ولديها القدرة على زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول 2030، وفقًا للبيانات الحكومية. حددت الحكومة هدفًا يتمثل في إنتاج 600 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، وستتطلب أن تحتوي المركبات الكهربائية والمكونات ذات الصلة المنتجة في إندونيسيا على 60% من المحتوى المحلي بحلول 2027.

تحاول البلاد منذ أعوام تأمين صفقات مع شركة تسلا بشأن الاستثمار في البطاريات ومع شركة Musk’s SpaceX لتوفير وصول سريع إلى الإنترنت للمناطق النائية من الأرخبيل المترامي الأطراف.

وقال بانجايتان، وهو وزير قوي في الحكومة وحليف مقرب من ويدودو، إن الرئيس طلب أيضا من الملياردير الاستثمار في مركز للذكاء الاصطناعي ومن شركة سبيس إكس لبناء منصة إطلاق في بياك، وهي جزيرة تقع في مقاطعة بابوا أقصى شرق إندونيسيا.

ولم يصدر ماسك أي إعلانات رسمية تتعلق بخططه الاستثمارية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال " ماسك " ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول خططه لإندونيسيا في مؤتمر صحفي بعد الإطلاق الاحتفالي لخدمة ستار لينك جنبا إلى جنب مع كبار الشخصيات في الحكومة الإندونيسية: "حسنا، أعتقد أنه من المحتمل أننا سنستثمر". ومن المحتمل جدًا أن تستثمر شركتي في إندونيسيا».

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، يطلب المحققون الفيدراليون في مجال سلامة الطرق السريعة من شركة تسلا شرح كيف ولماذا طورت إصلاحًا في استدعاء أكثر من مليوني مركبة مجهزة بنظام القيادة الآلي جزئيًا الخاص بالشركة.

لدى المحققين في الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة مخاوف بشأن ما إذا كان علاج الاستدعاء ناجحًا لأن تيسلا أبلغت عن 20 حادثًا منذ إرسال العلاج كتحديث للبرنامج عبر الإنترنت في ديسمبر.