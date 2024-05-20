"منشآت": 8 مليارات ريال حجم التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2023

قال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن بن منصور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: إن حجم التمويل المقدم للمنشآت من "بوابة تمويل" وشركائها بلغ نحو 8 مليارات ريال خلال 2023، منها مليار ريال تم تمويلها لنحو 850 منشأة من قبل المحفظة الخاصة للبنك.

هيئة منشآت لـ "الاقتصادية": إدراج 21 شركة في سوق "نمو" بدعم البرنامج الحكومي "طموح" بنهاية مارس

وأضاف على هامش انطلاق فعاليات أسبوع التمويل الذي عقد الأحد في الرياض أن البنك يعمل حاليا على إستراتيجية محدثة، يتم من خلالها دراسة الاحتياجات بشكل كامل للقطاع ودراسة القطاعات الواعده، ودراسة تسهيل الوصول إلى الاقراض وتخفيض التكلفة الإقراضي، إضافة إلى عمل البنك على إستراتيجية رقمية وتحول البنك إلى رقمي بشكل كامل مبني على ثلاث محاور رئيسة، هي: البيانات والخدمات المالية وغير المالية عبر البرامج التوعوية.

وأوضح أن عدد المنشآت متناهية الصغر في السعودية بلغت نحو مليون منشأة من إجمالي 1.3 مليون منشأة في السعودية.

أسبوع للتمويل في السعودية لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وتوسيع مشاريعها