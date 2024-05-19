كلوب يودع ملعب «آنفيلد» و10.5 مليون يورو من ليفربول

ودع فريق ليفربول لكرة القدم مديره الفني الألماني يورجن كلوب ونجميه الإسباني تياجو ألكانتارا والكاميروني جويل ماتيب، بالفوز على وولفرهامبتون.

وفاز ليفربول 2 / 0 على ضيفه وولفرهامبتون، اليوم، في المرحلة الـ38 (الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب (آنفيلد).

واستغل ليفربول النقص العددي في صفوف وولفرهامبتون، الذي لعب بـ10 لاعبين عقب طرد لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو (28)، وافتتح الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر التسجيل لليفربول (34)، فيما أضاف زميله جاريل كوانساه الهدف الثاني (40).

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وارتفع رصيد ليفربول، الذي كان يسعى للتتويج باللقب الغائب عنه منذ موسم 2019 / 2020، إلى 82 نقطة في المركز الـ3، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الـ14.

وشهدت المباراة الظهور الأخير لكلوب الذي يتقاضى 10.5 مليون يورو سنويا مع ليفربول، بعدما قرر إنهاء مسيرته هذا الموسم مع الفريق الأحمر، التي بدأت منذ أكتوبر 2015، توج خلالها الفريق بعديد من الألقاب من بينها الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، الدرع الخيرية، كأس العالم للأندية، كأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

دوَّن مانشستر سيتي (91 نقطة) اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا، بفوزه على ضيفه وست هام 3 / 1 في المرحلة الـ38 والأخيرة، منهيا الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

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