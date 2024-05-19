107 لاعبين قد يغادرون دوري «روشن» قيمتهم السوقية 69.6 مليون يورو

من المنتظر أن يغادر 107 لاعبين في دوري "روشن" السعودي أنديتهم بنهاية الشهر الجاري إما بسبب نهاية عقد أو نهاية إعارة من النادي الأصلي، تصل قيمتهم السوقية 69.6 مليون يورو (284 مليون ريال)، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وقال لـ"الاقتصادية" المدرب الوطني عبدالله الكثلم :إن أغلب اللاعبين السعوديين سيتنقلون من دوري روشن السعودي إلى دوري "يلو" أو دوري الدرجة الثانية، وقال: "المميزون والصغار قد نجدهم في أندية أخرى من دوري روشن وربما يجددون عقودهم".

وأضاف: "ما يخص الأجانب، أقل من النصف سيبقى في المسابقات السعودية والجزء الأكبر سيتم استبدالهم".

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وكشف الكلثم أن قرار الاتحاد السعودي تقليص قوائم الأندية إلى جانب إيقاف دوري الرديف سيسهم في انخفاض قيمة صفقات الصيف المحلية بنسبة 50% وربما أكثر، وقال: "قد يحافظ جزء بسيط جدا على قيمته والأغلبية العظمى لن تتجاوز قيمة انتقالهم أكثر من 500 ألف ريال".

وضمت القائمة 41 لاعبا أجنبيا و66 لاعبا سعوديا، الأغلى في القائمة البولندي غجيغوش كريتشوفياك لاعب نادي أبها، البالغة قيمته السوقية 18.3 مليون ريال، والأغلى محليا سامي النجعي لاعب نادي النصر وقيمته السوقية 4 ملايين ريال.

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