1.6 مليار ريال القيمة السوقية لـ 13 لاعبا في الدوريات الأوروبية تستهدفهم فرق دوري "روشن"

تستهدف بعض فرق دوري روشن السعودي التعاقد مع 13 نجما يلعبون في الدوريات الكبرى الأوروبية لتمثيل صفوفهم الموسم المقبل، حيث تبلغ قيمتهم السوقية 395.5 مليون يورو (1.6 مليار ريال).



وتضمنت القائمة المصري محمد صلاح نجم خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي رافينيا دياز نجم خط هجوم برشلونة الإسباني، وتبلغ قيمتهم السوقية وحدهم 175 مليون يورو (712.1 مليون ريال)، وفقاً لما كشفته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

كما ضمت القائمة نجوما كبار يتقدمهم الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي رافاييل فاران، والبرازيلي كارلوس كاسيميرو نجمي فريق مانشستر يونايتد، الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي، إضافة للبرازيلي ريتشارليسون دي أندرادي مهاجم توتنهام هوتسبير والأرجنتيني رودريجو دي بول نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وضمت القائمة أيضا تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، روميلو لوكاكو مهاجم روما وزميله في الفريق المدافع الإنجليزي كريس سمولينج، وكذلك الدنماركي سايمون كاير مدافع ميلان من الدوري الإيطالي.