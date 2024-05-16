جزيرة "أمهات" في البحر الأحمر تستضيف أسبوع الموضة الأول

انطلقت مساء اليوم من جزيرة "أمهات" ـ إحدى جزر البحر الأحمرـ فعاليات أسبوع الموضة في البحر الأحمر، الذي تنفذه هيئة الأزياء على مدى 3 أيام، بمنتجع سانت ريجيس.

ويمثل الحدث الثقافي الاقتصادي محطة مهمة في مجال صناعة الأزياء في المملكة، وواحدة من أبرز مبادرات الهيئة لتعزيز هذه الصناعة ودمجها في السوق العالمية، ليكون قطاع الأزياء في المملكة حاضرا في المحافل العالمية ذات العلاقة بالموضة، ولاعبا رئيسا في مختلف مجالات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، لا سيما أنها تمثل رافدا مهما وفعالا على مستوى اقتصادات الدول.

وعن الفعالية العالمية، أكد بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي للهيئة أن هيئة الأزياء تسعى من خلال تنظيم أسبوع الأزياء الأول في البحر الأحمر إلى صياغة منصة تجسد التواصل بين الثقافات وتحتفي بالإبداع، مشددا على أن الحدث الثقافي يجسد التزام الهيئة الثابت بدفع صناعة الأزياء في المملكة للأمام، وتعزيز بيئة جاذبة تلتقي فيها مواهبنا من أبناء وبنات هذا الوطن مع شخصيات وكيانات دولية، ذات سمعة وخبرة في مجال الموضة وصناعة الأزياء، وفق خطة واضحة وجدول زمني معد بعناية، ومجموعة متميزة من العلامات التجارية السعودية والعالمية، القادرة على تزيين منصاتنا في مختلف المحافل وصالات العرض محليا وإقليميا ودوليا.

ولفت شاكماك الانتباه إلى الاستراتيجيات والخطط التي تعمل الهيئة وفقها، الهادفة بشكل أساس إلى تنمية المواهب المحلية ودمجها مع الساحة الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ذات العلاقة بإثراء النسيج الثقافي للمملكة، مع الاهتمام بمواكبة ذلك والسير في خط متوازي مع توسيع آفاقنا الاقتصادية، حيث تشكل الثقافة جانبا مهما من الناتج المحلي، وذات إسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

يذكر أن أول أيام هذا الأسبوع شهد عرضا افتتاحيا للأزياء، لـ 7 علامات تجارية، منها 5 علامات تجارية سعودية، 2 أجنبية، فيما ينتظر أن يعيش حضور هذا المهرجان الثقافي في اليومين المقبلين فعاليات جانبية وعروض أزياء تضم مجموعة متنوعة من الأزياء، تشمل المجوهرات، والملابس الجاهزة، وأزياء المنتجعات لمصممين ومصممات سعوديين إلى جانب خبراء ومختصين في مجال صناعة الأزياء من حول العالم.