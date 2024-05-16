أنت هنا

  • الشركات
  • 60.5 مليون ريال أرباح "بن داود" في الربع الأول جراء زيادة المبيعات

60.5 مليون ريال أرباح "بن داود" في الربع الأول جراء زيادة المبيعات

60.5 مليون ريال أرباح "بن داود" في الربع الأول جراء زيادة المبيعات
"الاقتصادية" من الرياض
  • الخميس 16 مايو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الخميس 16 مايو 2024 10:27 صباحا

ارتفع صافي أرباح شركة بن داود القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 16 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة الزيادة في المبيعات وإجمالي الربح.

 وقالت الشركة عبر بيان في "تداول": إنها حققت صافي ربح خلال هذا الربع بلغ 60.5 مليون ريال على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع الإيرادات بنسبة 6.6 % لتبلغ 1.47 مليار ريال نتيجة الأداء الاستثنائي للعلامتين التجاريتين للمجموعة (أسواق بن داود وأسواق الدانوب)، فقد سجلت مبيعات أسواق بن داود في الربع الأول زيادة 8.5 % على أساس سنوي، في حين حققت الدانوب زيادة 7.1 % جراء الاستعدادات الكبيرة خلال الفترة التي سبقت موسم رمضان ونجاح برنامج الولاء.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الشركات

الشركات

"تداول" تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة لشركة "كيان"

16 مايو 2024
الشركات

"إم بي سي" تتحول إلى الربحية في الربع الأول بدعم نمو مشتركي "شاهد"

16 مايو 2024
الشركات

شطب تكلفة التمويل غير المطفأة تهبط بنتائج "سينومي سنترز" خلال الربع الأول 52 %

16 مايو 2024
الشركات

مراكز البيع على المكشوف تزيد 704% في سهم "جرير" و4 شركات جديدة تنضم للقائمة

15 مايو 2024
الشركات

"الرياض المالية" توصي بالحياد لسهم "التصنيع" وتحدد المستهدف عند 12 ريالا

15 مايو 2024
الشركات

"الأهلي المالية" توصي بالحياد لسهم "سال" وتحدد المستهدف عند 203 ريالات

15 مايو 2024