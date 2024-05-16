60.5 مليون ريال أرباح "بن داود" في الربع الأول جراء زيادة المبيعات

ارتفع صافي أرباح شركة بن داود القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 16 % مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة الزيادة في المبيعات وإجمالي الربح.

وقالت الشركة عبر بيان في "تداول": إنها حققت صافي ربح خلال هذا الربع بلغ 60.5 مليون ريال على أساس سنوي، متأثرة بارتفاع الإيرادات بنسبة 6.6 % لتبلغ 1.47 مليار ريال نتيجة الأداء الاستثنائي للعلامتين التجاريتين للمجموعة (أسواق بن داود وأسواق الدانوب)، فقد سجلت مبيعات أسواق بن داود في الربع الأول زيادة 8.5 % على أساس سنوي، في حين حققت الدانوب زيادة 7.1 % جراء الاستعدادات الكبيرة خلال الفترة التي سبقت موسم رمضان ونجاح برنامج الولاء.