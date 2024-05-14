11.1 مليار يورو الفوائد الاقتصادية لفرنسا من أولمبياد باريس

ستتراوح الفوائد الاقتصادية للألعاب الأولمبية والبارالمبية لباريس وضواحيها بين 6.7 و11.1 مليار يورو، كما توقعت دراسة نشرت اليوم ووفقا لما أكد لوكالة فرانس برس كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب في اللجنة الأولمبية الدولية.

ترى اللجنة الأولمبية الدولية التي رعت هذه الدراسة مع اللجنة المنظمة لباريس 2024، أنه من "الحكمة" توقع الفوائد على شكل مروحة بدلا من اعطاء رقم محدد من المرجح أن يتعارض مع الأخطار الاقتصادية.

وقال كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب في اللجنة الأولمبية الدولية: "الأمر حساس دائما لأنه يعتمد على الدورة الاقتصادية التي نجد أنفسنا فيها. لقد أجرينا دراسات مسبقة أثبتت أنها معقدة بعض الشيء، خاصة عندما كنا في الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى منذ 2008. ومن الحكمة البقاء على التوقعات، ونصل إلى الهدف بشكل عام.

وأضاف بالنسبة لألعاب باريس "نحن بين 6.7 و11.1 مليار: سنكون في هذا النطاق من دون أدنى شك، ولكن قد تكون هناك عوامل خارجية، ولا سيما تطور السياق الاقتصادي الدولي، الذي سيكون له تأثير في النتائج".

وأضاف "عندما ننظم حدثا مثل الألعاب الأولمبية، فمن الطبيعي أن يسأل المواطنون أنفسهم سؤالا عن تأثير ذلك في الحياة في باريس، لدرجة أننا نتساءل اليوم عما إذا كنا سنتمكن، بعد كل هذه السنوات من الاستثمارات، من السباحة في نهر السين هذا المشروع قيد التنفيذ منذ 50 عاما، ومن الطبيعي طرح هذا السؤال!

وقال: "ينظر أصدقاؤنا الأستراليون واليابانيون والصينيون الذين سيأتون (لحضور الألعاب الأولمبية)، إلى باريس بعيون مندهشة. هناك دائما هذه الخطوة الصغيرة إلى الخلف التي يجب أن نتخذها بين السياق المحلي ومن ثم الصورة العالمية عندما نكون في الخارج. عندما نتحدر من سويسرا ونشاهد وصول الشعلة إلى مرسيليا، نقول لأنفسنا إننا نشعر بالحسد تجاه الجار الفرنسي الكبير".