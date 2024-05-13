يلين تتوقع رد الصين على الرسوم الأميركية على السيارات الكهربائية

اعتبرت جانيت يلين وزير الخزانة الأمريكية أن من الممكن أن ترد الصين على فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المنتجة في الصين.

وقالت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "نأمل أن لا ترد الصين بإجراءات ذات ثقل، ولكن هذا يظل احتمالا قائما"، مشيرة إلى أن القرارات الاقتصادية الأمريكية تستهدف معالجة المخاوف وليست واسعة النطاق.

ويبدو أن وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد معلومات صحافية نشرت الجمعة عن زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية المرتبطة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، تصل إلى أربع مرات.

وأضافت يلين: "لا أريد أن أتوقع مراجعة الرسوم الجمركية ولكنّه التزام من الرئيس وأنا أوافق على هذا الاحتمال".

ومن المتوقع أن تفرض الرسوم الجمركية في الأيام المقبلة، بعد إعادة تقييم لما فرض خلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ الزيادة في الرسوم الجمركية يجب أن تطال بشكل خاص المعادن الأساسية ومنتجات الطاقة الشمسية والبطاريات المصنوعة في الصين. كما من المتوقع زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من 25% إلى 100%.

وشدّدت جانيت يلين على أنه من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دورا وأن يكون لها وجود في الصناعات الحيوية، مثل أشباه الموصلات أو الطاقة النظيفة، لجعلها أساسا للوظائف الجيدة والأمن القومي للعقود المقبلة.