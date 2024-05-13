قبل تلويحة الوداع .. الجدران تهتز من صدام الخليفي ومبابي

قبل تلويحة الوداع أمام تولوز، علت الأصوات داخل غرفة ملابس فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، بين ناصر الخليفي رئيس النادي والدولي الفرنسي كيليان مبابي، وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأشارت إلى أن الخليفي طلب من مبابي توضيحات، بعدما تجنب ذكر اسمه، خلال شكره مدربين ومديرين رياضيين في النادي، أثناء التسجيل المصور الذي بثه قبل أيام، معلنا رحيله عن باريس سان جيرمان.

وشاب العلاقة بين الخليفي ومبابي بعض الفتور منذ إعلان الأخير رحيله واتضحت الجمعة الماضي، عندما شكر قائد منتخب فرنسا في التسجيل المصور، عددا كبيرا من الأشخاص -مدربين ومديرين رياضيين ومشرفين، ومشجعين-، متجاهلا ذكر رئيس النادي، حيث عدت "لو باريزيان" أن ذلك شكل "إهانة" للخليفي، الذي قدم للاعب "العقد الأكثر ربحية في تاريخ كرة القدم عام 2022".

وخلال الاجتماع الذي تم في ملعب "بارك دي برانس" قبل لقاء تولوز بساعة، ارتفع النقاش بين الخليفي ومبابي متحولا إلى "صدام"، ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله: "الجدران اهتزت"، ما أخر بداية إحماء اللاعبين نحو 4 دقائق.

ومع ذلك، حرص مبابي على شكر ألتراس النادي، الذين أعدوا له "تيفو" مهيبا، فيما سيكون التكريم الوحيد خلال المباراة لأفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان.

وأكد اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، في مقطع فيديو مدته 4 دقائق الجمعة الماضي أنه سيرحل، وقال: سألعب مباراتي الأخيرة في بارك دي برانس"، مضيفا "كنت بحاجة إلى تحد جديد بعد 7 سنوات".

ورفع جمهور باريس قبل المباراة لافتة كتب عليها "طفل من ضواحي باريس، أصبح أسطورة باريس سان جرمان"، وتوجه مبابي إلى الجمهور لحظة رفع اللافتة وحياهم والتقط صورا له والمشجعين من خلفه بعدما رفعوا لافتة أكبر لصورته.

وإذا كان مبابي لم يكشف عن وجهته، فسيكون فريقه الجديد هو ريال مدريد الإسباني الذي أكد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت الماضي احتمال وصول الدولي الفرنسي إليه، أنه يركز "في الوقت الحالي" على نهاية الموسم، دون مزيد من التعليقات".

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي قبل 3 أعوام، إلا أن النادي الفرنسي تمسك بلاعبه بعد أن قدم له عرضا خياليا "ربع ميزانيته" تقريبا، إذ تبلغ قيمته الإجمالية 630 مليون يورو على 3 مواسم وفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وكشفت أن النجم الفرنسي يتقاضى راتبا شهريا قدره 6 ملايين يورو (72 مليون يورو في الموسم)، كما يحصل اللاعب على "مكافأة توقيع" قيمتها 180 مليون يورو تسدد على 3 أقساط، كما يتقاضى "مكافأة ولاء" بقيمة 240 مليون يورو مقسمة بين صيف 2023 (70 مليونا)، وصيف 2024 (80 مليونا)، وصيف 2025 (90 مليونا).

وأكدت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية في 19 فبراير الماضي أن مبابي وقع على عقد مدته 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بدءا من الأول من يوليو المقبل، فيما أبانت صحيفة التايمز، إن رحيل مبابي سيعني توفير على الأقل، ميزانية قدرها 200 مليون يورو لباريس سان جرمان.