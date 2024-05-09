"جولدمان ساكس" يستبعد رفع إنتاج "أوبك+" في اجتماع يونيو

قال بنك جولدمان ساكس اليوم إنه لم يعد يتوقع أن يعلن تحالف "أوبك+" في يونيو عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37 % فقط لأن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج في يونيو.

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وقال البنك المدرج في وول ستريت "في حين أن تفسيرنا لاتصالات أوبك+ هو أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، فإننا نتوقع الآن أن يظل المعروض من الخام السعودي ثابتا عند تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو".

وتابع في مذكرة أنه لا يزال يتوقع بقاء سعر العقود الآجلة لخام برنت في نطاق 75 إلى 90 دولارا للبرميل في معظم السيناريوهات وأن يبلغ في المتوسط 82 دولارا في 2025.

وكان سعر برنت عند التسوية اليوم الأربعاء أقل من 84 دولارا للبرميل.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس الثلاثاء إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.

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