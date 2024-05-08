روسيا: لا مناقشات داخل "أوبك+" بشأن زيادة إنتاج النفط

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم إنه لا توجد مناقشات داخل تحالف "أوبك+" بشأن زيادة إنتاج النفط.

ونقل بيان نشرته الحكومة الروسية على تطبيق تيليجرام عن نوفاك قوله "لا يوجد نقاش بخصوص زيادة الإنتاج داخل أوبك+".

مصادر: أوبك+ قد تمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية إلى ما بعد يونيو إذا لم يرتفع الطلب

يجتمع التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا في الأول من يونيو في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج.

ويخفض تحالف "أوبك+" حاليا الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا بما يعادل نحو 5.7 % من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء "أوبك+" تسري حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية من بعض الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تنقضي بنهاية يونيو.

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