رغم ارتفاعه 6.4%.. سهم "بوما" يتراجع أمام "أديداس" لأول مرة منذ 8 أعوام

لأول مرة منذ ثمانية أعوام، يتراجع سعر سهم شركة صناعة الأحذية والملابس والأدوات الرياضية الألمانية (بوما) عن سهم منافستها الألمانية أديداس، في حين قال محللون في دويتشه بنك إن نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي التي جاءت أفضل من التوقعات قد تساعد في تصحيح وضع سهمها.

وذكرت "بلومبرغ" أن سهم (بوما) ارتفع اليوم بنسبة 6.4 في المائة بعد إعلان نتائج الربع الأول، لكن السهم ما زال أقل بنسبة 6 في المائة تقريبا عن مستواه منذ 12 شهرا، في حين ارتفع سهم أديداس بنسبة 20 في المائة خلال الفترة نفسها، بفضل تحسن أدائها تحت قيادة بيورن جولدن الرئيس السابق لبوما. وظلت بوما سبعة أعوام متتالية متفوقة على الأداء على أديداس.

وبحسب أدام كوشران وسويتا راماشاندران المحللان في دويتشه بنك فإن نتائج بوما ربع السنوية قد تعيد سهم الشركة إلى المسار الصحيح، بعد أن أشارت النتائج إلى احتمال تسارع في النمو يشبه نمو أديداس خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال المحللان في مذكرة لعملاء البنك "مع المحافظة على مستويات الإنفاق الإعلاني، وإطلاق حملة العلامة التجارية الجديدة، وطرح المنتجات والأحداث الرياضية التي على وشك البدء، فإن توقع استمرار تحسن الأداء يبدو مبررا".

في المقابل، يقول فليكس دينل المحلل الاقتصادي في شركة بي ميتسلر سيل سون أند كو إن أديداس تظل الرابحة من حيث قوة دفع العلامة التجارية وأدلة البحث على جوجل مدعومة بمجموعة المنتجات التي يتم طرحها على مدار العام، وأوصى المحلل بشراء سهمي الشركتين اللتين أسسهما الشقيقان أدولف ورودولف داسلر ومازال مقرا رئاستيهما في مدينة هيرتسوجيناوراخ الألمانية.