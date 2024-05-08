أنت هنا

  • الأخبار
  • نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة

نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة

نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة
نيوم: واس
  • الاربعاء 8 مايو 2024 5:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 8 مايو 2024 6:17 مساء

أعلن مجلس إدارة نيوم اليوم عن وجهة "جاومور"، التي تعد أكبر وجهة فاخرة ضمن وجهات نيوم على ساحل خليج العقبة،  لتتضمن إنشاء مركز أبحاث متطور لدراسة أعماق البحار، ومدرسة داخلية عالمية المستوى.
 وتستوعب الوجهة، التي تحيط مرسى أكثر من 6000 ساكن، في بيئة تحقق الانسجام التام بين مرافق الوجهة والتضاريس الطبيعية المتنوعة المحيطة بها على ساحل خليج العقبة.
 وستضم "جاومور" 500 شقة مطلة على المرسى، وما يقرب من 700 فيلا، تتميز جميعها بتوفر مرسى خاص وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية, وتحتوي "جاومور" على فندقين مميزين يضمان 350 غرفة وجناحًا، مما يهيئ أجواء المكان لاستمتاع الضيوف بالمناظر الطبيعية وأحدث خدمات الضيافة الساحلية والأنشطة الرياضية المتنوعة.
 ويعد المرسى بمثابة المركز المحوري للمشروع، والقلب النابض الذي تزدهر حوله منطقة "جاومور", ويضم سقفًا ممتدًّا بطول 1.5 كيلومتر فوق أكبر أرصفة اليخوت، ليوفر الحماية على مدار العام لأصحاب اليخوت وملاذًا للسكان ومرتادي المرسى, ويتداخل هذا السقف مع مجسم معلّق يشكل مدخلًا للمرسى، الذي سيرحب بأكبر اليخوت الفاخرة في العالم، ويجتذب عشاق الترفيه والمغامرات.
 

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأخبار

الأخبار

ولي العهد السعودي يبحث مع زيلينسكي هاتفيا مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية

8 مايو 2024
الأخبار

شخصيات بارزة تنضمّ إلى مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

8 مايو 2024
الأخبار

مستقبل مشرق ينتظر الشركات الصينية .. الأرباح ترتفع والاقتصاد يستقر

8 مايو 2024
الأخبار

أوكرانيا تسابق الزمن لإعادة هيكلة ديونها ونهاية أغسطس آخر مهلة لدفع 20 مليار دولار

8 مايو 2024
الأخبار

لأول مرة .. الصين تقر القمح المعدل وراثيا لزيادة المحاصيل

8 مايو 2024
الأخبار

البنك الإسلامي للتنمية يطرح صكوكا بملياري دولار لأجل 5 أعوام

8 مايو 2024