نيوم تكشف عن "جاومور" أكبر وجهاتها على خليج العقبة

أعلن مجلس إدارة نيوم اليوم عن وجهة "جاومور"، التي تعد أكبر وجهة فاخرة ضمن وجهات نيوم على ساحل خليج العقبة، لتتضمن إنشاء مركز أبحاث متطور لدراسة أعماق البحار، ومدرسة داخلية عالمية المستوى.

وتستوعب الوجهة، التي تحيط مرسى أكثر من 6000 ساكن، في بيئة تحقق الانسجام التام بين مرافق الوجهة والتضاريس الطبيعية المتنوعة المحيطة بها على ساحل خليج العقبة.

وستضم "جاومور" 500 شقة مطلة على المرسى، وما يقرب من 700 فيلا، تتميز جميعها بتوفر مرسى خاص وسهولة الوصول إلى الواجهة البحرية, وتحتوي "جاومور" على فندقين مميزين يضمان 350 غرفة وجناحًا، مما يهيئ أجواء المكان لاستمتاع الضيوف بالمناظر الطبيعية وأحدث خدمات الضيافة الساحلية والأنشطة الرياضية المتنوعة.

ويعد المرسى بمثابة المركز المحوري للمشروع، والقلب النابض الذي تزدهر حوله منطقة "جاومور", ويضم سقفًا ممتدًّا بطول 1.5 كيلومتر فوق أكبر أرصفة اليخوت، ليوفر الحماية على مدار العام لأصحاب اليخوت وملاذًا للسكان ومرتادي المرسى, ويتداخل هذا السقف مع مجسم معلّق يشكل مدخلًا للمرسى، الذي سيرحب بأكبر اليخوت الفاخرة في العالم، ويجتذب عشاق الترفيه والمغامرات.

