الشركة السعودية للقهوة تتسلم رخصة بناء مصنع في جازان

تسلمت الشركة السعودية للقهوة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، رخصة بناء المصنع الأول لإنتاج القهوة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك ضمن توقيع المدينة لحزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية.

ويهدف المصنع الذي سيقام على مساحة 30 ألف متر مربع، إلى إنتاج وتصدير أجود أنواع البن السعودي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية 2030، ويسهم في استدامة قطاعة القهوة.

يذكر أن الشركة السعودية للقهوة تركز على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى مصاف العالمية، والقيام بدور رئيس في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في جازان، بصفتها موطنا رئيسا للبن السعودي الفاخر والإسهام في تعزيز قدرات السعودية على تصدير أجود حبوب البن السعودي للأسواق العالمية.