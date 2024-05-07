كوريا المحطة الجديدة لبطولات أرامكو للفرق ومليون دولار من صندوق الاستثمارات

تتجه سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، إلى مدينة سيول النابضة بالحياة ضمن المحطة الثانية من سلسلة الأحداث العالمية المكونة من خمس بطولات، حيث تزور لأول مرة الجولة الأوروبية للسيدات كوريا الجنوبية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، حيث ستشهد مشاركة 36 فريقًا، يتألف كل منها من ثلاث محترفات وهاوية، يتنافسن على لقب الفريق، قبل أن تتنافس المحترفات في اليوم الأخير على لقب البطولة الفردي.

ويطل نادي كوريا الجديد الريفي على جبل بوخانسان، وسيفتح أبوابه للجمهور لأول مرة منذ 38 عامًا بعد أن كان ناديا حصريا للأعضاء، حيث سيستضيف النادي الحدث الذي تبلغ جوائزه مليون دولار، ليقدم للمشاهدين لمحة طال انتظارها في نادي كوريا الجديد الريفي.

وتلتزم سلسلة أرامكو لفرق السيدات بتمكين النساء والفتيات في لعبة الجولف، وتركز على تعزيز مشاركة أكبر من خلال المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتأكيد على الشمولية وإمكانية الوصول من خلال لعبة الجولف، يمكن للجماهير الاستمتاع بكثير من الأنشطة واغتنام فرصتهم في لعبة الجولف الافتراضية في منطقة أرامكو للطاقة.

وفي أول زيارة للبطولة في كوريا الجنوبية، ستشارك جولف السعودية مع مجموعة كولون الشريك الرسمي المضيف، لجلب المواهب العالمية من الدرجة الأولى إلى سيول، من خلال الاستفادة من تجربة "كولون" في تنظيم البطولات الرئيسة، منها بطولة "كولون" كوريا المفتوحة، ويهدف هذا التعاون إلى تقديم تجربة عالمية المستوى لكل من اللاعبين والمتفرجين.

وتظهر كوريا الجنوبية على مسرح المنافسات العالمية، حيث تبرز في لعبة جولف السيدات، وسبق أن حصلت على ثمانية من آخر 15 لقبا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات، بينما شكلت أيضا 15 من أفضل 50 على مستوى تصنيفات رولكس العالمية لجولف السيدات الحالية.

ويسهم في النجاح المتزايد للجولف في كوريا الجنوبية مشاركة المصنفة التاسعة عالمياً "هيو جو كيم" الفائزة ببطولة أماندي إيفيان والتي تشارك في البطولة بصفتها المرشحة الأقوى للظفر باللقب.

وبهذه المناسبة قالت كيم: "لقد سمعت من المشاركات في جولة سلسلة أرامكو للفرق للسيدات عن خصوصية وأهمية البطولة، وبمجرد أن سمعت أن السلسلة متجهة إلى كوريا لأول مرة، لم يكن هناك أي تردد أو شك في أنني سأنافس فيها، حيث يثير حماسي تفرد البطولة، وأتطلع إلى التنافس مع زميلاتي هنا في كوريا الجنوبية وإثارة حماس الجماهير".