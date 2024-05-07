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  • تراجع أرباح "أرامكو السعودية" نتيجة انخفاض المبيعات

تراجع أرباح "أرامكو السعودية" نتيجة انخفاض المبيعات

تراجع أرباح "أرامكو السعودية" نتيجة انخفاض المبيعات
  • الثلاثاء 7 مايو 2024 11:45 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 7 مايو 2024 11:58 صباحا

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