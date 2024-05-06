السعودية وماليزيا تطلقان مجلس أعمال مشترك في كوالالمبور اليوم بحضور وزير التجارة السعودي

أطلقت السعودية وماليزيا مجلس أعمال مشترك في كوالالمبور اليوم، للمساهمة في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية في القطاعات الواعدة، وتعزيز التجارة البينية في المنتجات والخدمات للبلدين.

وقال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أثناء ترؤسه وفدا سعوديا يضم 44 مسؤولا يمثلون 12جهة حكومية و30 جهة من القطاع الخاص في زيارة عمل إلى ماليزيا: "السعودية وماليزيا تتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، وهناك فرص كبيرة لتوسيعها وتنميتها في ظل مساعي السعودية للتحول إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية".

والتقى القصبي رئيس وزراء مملكة ماليزيا أنور إبراهيم بحضور إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، ومساعد السليم السفير السعودي لدى ماليزيا، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظفرول عزيز.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، ومبادرات تنفيذ البرامج الحكومية المشتركة، وفرص الشراكة في القطاعات الرئيسة ذات الأولوية للبلدين.

وأكد القصبي أن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي أحدثت تحولات في الاقتصاد السعودي جعلته مختلفا عما كان عليه وقت إعلان الرؤية في عام 2016، مبينا أن المملكة وماليزيا تتمتعان بعلاقات تجارية وثيقة، وهناك فرص كبيرة لتوسيعها وتنويعها، في ظل مساعي المملكة للتحول إلى أن تكون مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وعقد رئيس الوفد السعودي خلال الزيارة التي تستمر يومين سلسلة من الاجتماعات مع وزير التعليم العالي زامبري عبدالقادر، ووزير العلوم والتقنية والابتكار تشانغ لي كانغ، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة تنكو ظفرول عزيز، ورئيس هيئة تنمية الاستثمار الماليزية سليمان محبوب، ورئيس مجلس إدارة الوكالة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية داتو ساري ريزال، والمدير العام لجهاز تطوير المواصفات الماليزي شهرول صدري علوي.

وبحث القصبي خلال الاجتماعات التعاون بين الجانبين، والتسهيلات المقدمة لقطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الصادرات، وتعزيز قدرات الشركات السعودية والماليزية للوصول إلى الأسواق العالمية، والتعاون في بناء القدرات في مجالات الابتكار، والتقنيات الناشئة، والبرامج البحثية، والتجارة الإلكترونية.