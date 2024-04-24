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أسواق الأسهم- السعودية

وول ستريت تغلق مرتفعة والمستثمرون يترقبون نتائج السبع الكبار

وول ستريت تغلق مرتفعة والمستثمرون يترقبون نتائج السبع الكبار

رويترز : نيويورك

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع أمس الثلاثاء بعد نتائج إيجابية لشركات كبرى ومع تركيز المستثمرين على النتائج الفصلية للشركات السبع الكبار وأسهم أخرى لشركات عملاقة سريعة النمو.
ودشنت تسلا دورة أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة ذات الثقل بعد إغلاق الأسواق معلنة طرح طرز جديدة لسيارات كهربائية وإيرادات فصلية لم تصل إلى توقعات المحللين. وقفزت أسهمها 6 % في ساعات تداول ممتدة.
وسيتبع ذلك في وقت لاحق من الأسبوع ظهور نتائج لشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى، مثل مايكروسوفت وألفابت وميتا بلاتفورمز.
وانتعشت الأسواق أيضا بالأرباح التي تبعث على التفاؤل لشركات مثل جنرال موتورز التي أغلق سهمها مرتفعا 4.4 % بعد نتائج فصلية أفضل من المتوقع لشركة صناعة السيارات.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 263.71 نقطة، أي 0.69 %، إلى 38503.69 نقطة. أما ستاندرد اند بورز 500، فقد كسب 59.95 نقطة، أي 1.20 %، إلى 5070.55 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 245.34 نقطة أي 1.59 % إلى 15696.64 نقطة.

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