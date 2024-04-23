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أسواق الأسهم- العالمية

ارتفاع «وول ستريت» بدعم صعود أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق

ارتفاع «وول ستريت» بدعم صعود أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق

صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.30 % إلى 38356.07 نقطة عند الافتتاح اليوم الثلاثاء. "أ ب"

رويترز : نيويورك

بدأت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعة بصعود مجموعة من أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، بينما يدرس المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية قبل صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 116.1 نقطة بما يعادل 0.30 % إلى 38356.07 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 18.3 نقطة أو 0.36 % إلى 5028.85 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 74.2 نقطة بمقدار 0.48 % إلى 15525.552 نقطة.

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