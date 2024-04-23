معهد "مارانجوني" العالمي يفتتح معهدا للتدريب العالي في الرياض بالشراكة مع "هيئة الأزياء"

أعلن معهد "مارانجوني" توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع هيئة الأزياء السعودية، خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في الرياض بحضور المديرة الإدارية لمعهد "مارانجوني" العالمي للأزياء ستيفانيا فالنتي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء في وزارة الثقافة السعودية بوراك تشاكماك، وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز.

وتماشياً مع رؤيته العالمية في أن يكون حاضراً في البلدان التي تؤدي دوراً مهماً في تطوير أسواق الأزياء الفاخرة المحلية، سيكون معهد مارانجوني أول مجموعة دولية للتعليم العالي في المجالات الإبداعية يتم افتتاحها في الرياض، مع تركيزٍ خاصٍ على الأزياء والرفاهية.

وتتمثّل مهمة المعهد في السعودية بتفعيل آفاق جديدة لتنمية المواهب المحلية وتمكين المرأة والتوظيف في بلد سريع التطور، ليصبح أحد أكثر الأسواق ديناميكية في العالم للمستهلكين والمبدعين الشباب في العالم الرقمي.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبفضل التعاون الفعّال مع الهيئة السعودية للأزياء، حيث يهدف معهد "مارانجوني" إلى تقديم خدمات تعليمية رفيعة المستوى تتيح للعلامات التجارية العالمية والمحلية على حد سواء من تطوير مهارات إبداعية وإدارية جديدة في مجال الأزياء والرفاهية والعطور، إضافة إلى مستحضرات التجميل والترويج المرئي، بهدف دعم التطوير الإضافي لمنظومة الأزياء والرفاهية في المملكة.

ومن المقرر أن يُفتتح المعهد الجديد أبوابه في مدينة الرياض خلال 2025، وسيتم اعتماد هذا المعهد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC)، ويهدف المعهد لتقديم خدمات أكاديمية مبتكرة، سيتم تصميمها لتعزيز المسارات المهنية في مجالات الأزياء والأعمال وإدارة الرفاهية.

ويشمل البرنامج الأكاديمي الرئيس شهادة دبلوم متقدم لمدة 3 سنوات، ويتوافر الدبلوم في مجالات أساسية محددة مثل تصميم الأزياء وإدارة الأزياء ومنتجات الأزياء والتصميم والتوجيه الإبداعي في الأزياء، كما يتضمن إدارة العطور ومستحضرات التجميل والتصميم الداخلي.

وستتاح للطلاب أيضاً الفرصة لاختيار ما إذا كانوا يريدون إكمال الدبلوم المتقدم في الرياض والدخول في صناعة الأزياء، من خلال تدريب لمدة 6 أشهر خلال العام الأخير من الدراسة، أو إكمال دراساتهم للحصول على درجة البكالوريوس من أي معهدِ من معاهد مارانجوني الدولية.

كما ستتضمن الخدمات الأكاديمية أيضاً مجموعة من الدورات التدريبية التي تلبي احتياجات كل من المهنيين الطموحين والمحترفين الذين يتطلعون إلى تعزيز مهاراتهم في مجالات أعمال الأزياء والتسويق الرقمي وإدارة المنتجات والتقنيات الناشئة، ويعدّ النجاح الباهر لدورات Digital Fashion و CLO3D، التي تم تقديمها لمصممين سعوديين بالشراكة مع هيئة الأزياء على طريقة التعلم عن بُعد خلال السنتين الماضيتين، دليلاً على جاهزية السوق السعودية لهذا النوع من المسارات التعليمية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت المديرة الإدارية لـ "معهد مارانجوني" العالمي للأزياء: "يشرفنا اختيار هيئة الأزياء السعودية لمعهد مارانجواني بصفته شريكاً مثالياً لافتتاح أول معهد دولي للأزياء في مدينة الرياض، حيث تتجسد مهمتنا الواضحة في رعاية جيل من المبدعين الموهوبين والمهنيين الإداريين الذين لن يسهموا في رفع مستوى الصناعة المحلية فحسب، بل سيتركون أيضاً أثراً دائماً على الشركات العالمية العاملة في الرياض".

وأضافت: "لقد صممنا خدماتنا الأكاديمية بدقة كبيرة وبناءً على أبحاث السوق المكثفة التي أجريناها، ووضعنا هدفاً لنا، ما جعل السعودية منارةً لسوق المنتجات الفاخرة في المستقبل، وإلى جانب ذلك، يعد معهد مارانجوني رائداً في مجال الابتكار، حيث بدأ في تطبيق الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافيرس في خدماته الأكاديمية منذ ثلاث سنوات، وسيتم تطبيق هذه الرؤية التقدمية والمستقبلية في معهد الرياض أيضاً".

وأكدت أن المعهد سيعمل مع هيئة الأزياء على تسخير قوة التقنيات المتطورة لإحداث ثورة في التعليم وإعداد الطلاب لمواجهة تحديات وفرص صناعات الأزياء والرفاهية في المستقبل، معربةً عن شكرها لوزارة الثقافة وهيئة الأزياء على منح المعهد هذه الفرصة للعمل معاً.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوزارة الثقافة السعودية بوراك تشاكماك: "يجسد افتتاحنا لمعهد مارانجوني في الرياض بداية عصر تحولي جديد للمواهب المحلية ضمن المشهد الإبداعي المزدهر التي تشهده منطقتنا، ومع تزايد الطلب على التعليم ذي الجودة العالية في مجال الأزياء، فإن هذه الشراكة تؤكد التزام هيئة الأزياء السعودية الراسخ برعاية وتمكين المبدعين، معاً، سنبدأ رحلة لبناء مجتمع أزياء حيوي ومزدهر في قلب السعودية، وسنضع الأساس لمستقبل يتألق فيه الابتكار والإبداع بلا حدود".