البث الرياضي المجاني يسهم بـ 4.9 مليار يورو للاقتصاد الأوروبي ودعم 60 ألف وظيفة

أسهم البث الرياضي المجاني (FTA) بمبلغ 4.9 مليار يورو (5.2 مليار دولار) في الاقتصاد الأوروبي ودعم أكثر من 60 ألف وظيفة خلال 2022، وفقا لتقرير بتكليف من اتحاد البث الأوروبي (EBU).

وقام "الأثر الاقتصادي للأنشطة الرياضية لوسائل الإعلام في الخدمة العامة"، الذي أنتجته أكسفورد إيكونوميكس، بتقييم تأثير 188 ألف ساعة من البرمجة الرياضية لاتفاقية التجارة الحرة عبر الإذاعة والتلفزيون من 44 عضوا في هيئة الإذاعة العامة في الاتحاد الأوروبي (PSB) في 31 دولة، شمل ذلك الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم وبطولة العالم لألعاب القوى كما تضمن التقرير أيضا المشاركة عبر الإنترنت لعشاق الرياضة من خلال مواقع الويب والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لـ "سبورتس برو"، أظهر التقرير أن بث المحتوى الرياضي أسهم بنحو 900 مليون يورو (960 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ووظفت أكثر من 5000 عامل كما حقق كل عامل قيمة اقتصادية تقدر بمبلغ 166 ألف يورو (177 ألف دولار)، وهي أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي.

ودفع إنفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي على السلع والخدمات، بما في ذلك الكاميرات وحقوق وسائل الإعلام وخدمات تقديم الطعام والتحرير، إلى 2.7 مليار يورو إضافية (2.9 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي ودعم أكثر من 38 ألف وظيفة في جميع أنحاء المنطقة حيث أفاد التقرير أن الإنفاق على الحقوق الرياضية لعب دورا رئيسا في تحقيق هذا التأثير.

وأدى النشاط الاقتصادي الناتج عن الأجور المدفوعة للموظفين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأولئك الموجودين في سلسلة التوريد الخاصة بهم إلى مساهمة إضافية بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي ودعم 16420 وظيفة إضافية.

كما سلط التقرير الضوء على كيف أن التغطية الرياضية PSM هي حافز لفوائد مجتمعية أوسع، مثل تعزيز المشاركة الرياضية الشعبية والصحة والرفاهية.

وقال دوغ غودن، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس ومؤلف التقرير "يكشف تحليلنا النقاب عن علاقة تكافلية بين البث الرياضي المجاني والحيوية الاقتصادية، ما يوضح الآثار بعيدة المدى لهذه الصناعة الديناميكية في جميع أنحاء القارة".

وأضاف غلين كيلين، المدير التنفيذي لشركة يوروفيجن سبورت : "يؤكد هذا التقرير مدى أهمية وسائل الإعلام العامة المركزية للنظام البيئي الرياضي في أوروبا مع جمهور محتمل مشترك يبلغ مليار شخص، يضمن أعضاؤنا أن الرياضة لديها أفضل نافذة متجر في العالم لإلهام وتشجيع رياضيي المستقبل".