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"الوطنية للتعليم" تربح 60 مليون ريال في 6 أشهر بارتفاع 22 % بفضل زيادة أعداد الطلاب

"الوطنية للتعليم" تربح 60 مليون ريال في 6 أشهر بارتفاع 22 % بفضل زيادة أعداد الطلاب

"الاقتصادية" من الرياض
ارتفعت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنهاية الفترة المنتهية في 29 فبراير 2024 (ستة أشهر)، بنحو 22 % إلى 60 مليون ريال مقابل 53 مليون ريال حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة، إضافة إلى افتتاح مجمعين تعليميين جديدين تابعين للشركة.
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