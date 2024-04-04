أسعار النفط مستقرة عند 89.30 دولار ومخاوف نقص الإمدادات تدعم الخام

زورق حماية يرافق ناقلة النفط الخام "كارا سي" أمام دار الأوبرا الشهيرة في سيدني الأسترالية. "أ ف ب"

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس ودعمتها مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسين في تخفيضات الإنتاج إلى جانب مؤشرات على نمو اقتصادي أقوى في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 5 سنتات إلى 89.30 دولار للبرميل بحلول الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو سنتا واحدا إلى 85.42 دولار للبرميل.

وأبقت منظمة (أوبك) وحلفائها في اجتماع عقد أمس الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج، وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون عن زيادة الإمدادات في الربع الأول، وستتحول روسيا إلى فرض قيود على الإنتاج بدلا من الصادرات.

وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر.

وقال محللون في آي.إن.جي إن أسعار النفط واصلت الارتفاع بعد أن أوصى اجتماع أوبك+ بعدم تغيير سياسة الإنتاج، وأضافوا "يواجه برنت بعض المقاومة عند مستوى 90 دولارا للبرميل، مع عدم قدرته على تجاوزه حتى الآن".

وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء أيضا حذرا إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.

وارتفع النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تمتد لتشمل إيران ما قد يؤدي لعرقلة الإمدادات في الشرق الأوسط، وتوعدت إيران بالثأر من إسرائيل بسبب هجوم وقع يوم الاثنين وأدى إلى مقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين.