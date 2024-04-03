"الإسمنت السعودية" تدعو للتصويت على توزيع 153 مليون ريال أرباح للنصف الثاني

دعا مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 24 أبريل الجاري، للتصويت على توزيع 153 مليون ريال أرباح عن النصف الثاني من 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10 % من رأس المال.وبينت عبر "تداول"، أن أحقية الأرباح ستكون لمالكي الأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 8 مايو المقبل.